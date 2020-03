Controlli CORONAVIRUS. 20 persone fermate. Scattano denunce e quarantena obbligatoria

SANTA MARIA A VICO – Il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, ha fatto il punto della situazione sul fronte coronavirus: “Le notizie che ci sono giunte dall’ASL sono positive ma non abbassiamo la guardia perché queste saranno settimane cruciali. Non mi stancherò mai di ripeterlo: restiamo a casa. Coloro che saranno trovati in strada senza alcuna motivazione saranno verbalizzati. Oggi io e gli agenti della polizia municipale abbiamo fermato circa 20 persone. Di queste, la maggior parte era in possesso di una regolare autodichiarazione per lo svolgimento delle attività di necessità; al contrario, alcune persone, che non hanno mostrato ragioni valide per giustificare la loro presenza in strada, sono state denunciate e poste in quarantena obbligatoria per 14 giorni”.

Sul fronte Covid-19, ci sono attualmente 4 pazienti positivi di cui 2 ricoverati nell’ospedale di Caserta, uno in quarantena domiciliare a Napoli, e uno in quarantena in paese. L’asl ha comunicato ieri che 4 cittadini sono risultati negaitivi al test. Oggi invece dovrebbe arrivare l’esito di altri 8 tamponi.