Controlli CORONAVIRUS a CAPUA. Fuori casa senza un “valido motivo” o impegnati nello jogging. 5 posti in quarantena e 10 identificati

CAPUA – Su specifica segnalazione del Comando della Polizia Municipale, il Sindaco di Capua Luca Branco ha firmato 5 Ordinanze che obbligano altrettanti cittadini a rimanere in quarantena per 14 giorni presso le proprie abitazioni, così come previsto dall’Ordinanza n. 15/2020 del Presidente della Giunta Regionale, on. Vincenzo De Luca. I destinatari del provvedimento erano stati identificati dalla polizia locale mentre si trovavano al di fuori delle proprie abitazioni senza una valida motivazione. Analogo provvedimento sarà emesso nella giornata di domani nei confronti di 10 persone che, in dispregio della predetta ordinanza, in data odierna sono state identificate mentre si dedicavano allo jogging.