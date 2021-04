AVERSA – Non si fermano i controlli per il rispetto delle regole anticontagio e quelle relative agli spostamenti in provincia di Caserta. Infatti, nelle scorse ore, i carabinieri di Aversa hanno multato 20 persone per violazione del distanziamento interpersonale, 15 per essere state sorprese fuori dal comune di residenza, 10 per la violazione del coprifuoco e una per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Le sanzioni sono scattate anche per due esercizi commerciali.