Controlli sul servizio refezione scolastica, se ne parla in Assise

La mozione presentata dai consiglieri Mingione e Gallo sarà oggetto di discussione, insieme alla questione del biodigestore, nel prossimo consiglio comunale di domani, 25 ottobre

CASAGIOVE – La refezione scolastica, con il relativo aumento del servizio e l’istituzione di una commissione mensa saranno oggetto si discussione nel prossimo consiglio comunale di Casagiove, convocato dal presidente del consiglio, Michele Perrotta, domani 25 ottobre.

A presentare la mozione è il gruppo “Casagiove Libera” con i consiglieri Pina Mingione e Cristian Gallo.

“Abbiamo presentato mozione per l’istituzione di una commissione mensa scolastica” – ha detto Gallo – “Crediamo che sia di fondamentale importanza che le famiglie siano a conoscenza di quello che il servizio di refezione offre ai nostri figli sia da un punto di vista igienico sia da un punto di vista nutrizionale”.

La questione refezione non sarà l’unico tema all’ordine del giorno ma sarà affrontata anche la questione biodigestore in località Funari e la possibilità di coinvolgere i cittadini residenti a Casagiove nelle scelte, operate in tal senso, dall’Amministrazione Comunale, come voluto dai due gruppi consiliari dell’opposizione: “Casagiove nel Cuore” e “Casagiove Libera”.