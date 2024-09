Carenze igienico sanitarie. Scatta la chiusura per la piscina di un noto stabilimento del Litorale Domizio

Accertamento effettuato dai carabinieri dei Nas di Napoli

CASTEL VOLTURNO – Chiusura immediata e cessazione dell’attività per la piscina presso lo stabilimento balneare Varca d’Oro in località Marina di Varcaturo a Castel Volturno. E’ quanto stabilito dal responsabile del settore attività produttive e ciclo idrico integrato, dell’ente castellano, a seguito dell’accertamento igienico-sanitario effettuato dai carabinieri del Nas di Napoli dal quale è emerso il titolare della società ‘Fiordacqua srl’, che gestiste la piscina pubblica, aveva avviato l’attività in assenza di Scia. L’ente ha avviato i controlli dopo l’inoltro del verbale di accertamento dei Nas partenopei.