COPRIFUOCO dalle 23 alle 5. Per circolare occorrerà un’autocertificazione per motivi di lavoro, sanitari, scolastici e…

REGIONALE – La Regione CAMPANIA ha chiesto al ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24 a partire dal prossimo fine settimana sull’intero territorio regionale. E’ quanto si legge in una nota dell’Unità di crisi della Regione CAMPANIA. In un’ordinanza in via di pubblicazione, per contrastare e ridurre la mobilità, l’ordinanza prevederà la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati previa autocertificazione, da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali o per approvvigionamento di beni essenziali.