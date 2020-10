CORONAVIRUS. Operatore positivo, lezioni sospese

SANT’ARPINO – La dirigente scolastica Maria Rosaria Belardo ha sospeso le attività della scuola materna e della elementare Cinquegrana di Sant’Arpino, per la positività di un operatore che frequenta i plessi. L’asl ha ordinato un intervento di sanificazione. Lezioni sospese oggi e domani, martedì, nelle sezioni dell’infanzia da 1 a 9 con esclusione della sezione 3. Sospese anche le attività della I B, C, D e per la terza C. Le lezioni riprenderanno mercoledì 14 ottobre. “Sono venuta a conoscenza di un tampone positivo tra il personale del plesso Cinquegrana, già assente da giorni – ha detto la Belardo -. In via preventiva sono sospese le attività didattiche di tutte le classi poste al piano terra del plesso Cinquegrana, indicate nella comunicazione. Solo gli interessati saranno avvisati e sottoposti a tampone e quarantena“.