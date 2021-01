CORONAVIRUS. 149 positivi a MONDRAGONE. C’è anche l’assessore Piazza

MONDRAGONE – Ha avuto lievi sintomi e la febbre l’assessore ai lavori pubblici di Mondragone, Giuseppe Piazza, contagiato dal Coronavirus.

La città rivierasca, che al momento resta al terzo posto tra quelle più colpite in tutta la provincia dal virus, resta attenzionata dall’Asl con i suoi 149 positivi.

Intanto, l’assessore Piazza ha dichiarato di essere stato contagiato da un caso in famiglia ma di stare già meglio e in attesa del tampone che ne accerti la guarigione.

La pandemia non si arresta e le raccomandazioni restano sempre le stesse: mascherina e distanziamento sociale.