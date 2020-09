CORONAVIRUS. +17 positivi in provincia di CASERTA in un giorno. Ecco le città che contano più contagi. LA TABELLA ASL, COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Sono 17 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in provincia di Caserta in 24 ore. Come è possibile leggere dal report dell’asl, pubblicato poco fa, non sono stati registrati decessi, 14 persone sono guarite, mentre 3 pazienti si aggiungono agli attualmente positivi. 44 infine le persone finite in quarantena per contatti stretti con pazienti risultati positivi.

Le città che registrano il maggior numero di contagiati sono Aversa con 61, Caserta con 64, Casal di Principe con 41, Castel Volturno con 71, Marcianise con 53.

I dettagli li leggete nell’elenco che pubblichiamo qui in basso.