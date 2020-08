CORONAVIRUS. 32 positivi a CASERTA capoluogo. Il sindaco: “Chiuderemo le attività commerciali che non rispettano le regole”

CASERTA – E’ stato il sindaco Carlo Marino ad informare la cittadinanza sulla situazione coronavirus in città. “32 sono i casi positivi al covid-19 in città, mai capitato un dato così elevato. Sono provenienti da fuori regione, la maggior parte dalla Sardegna e anche qualcuno dall’estero. Sono tutti in quarantena ed in isolamento domiciliare.”

Ripartiti anche i controlli: “Chiuderemo le attività commerciali che non rispettano le regole della mascherina e del distanziamento sociale.” ha detto il primo cittadino.

Qui sotto il video integrale del messaggio del sindaco.