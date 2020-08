CORONAVIRUS. 4 nuovi casi in paese. “Sono in isolamento”

TEVEROLA – 4 nuovi casi di coronavirus a Teverola. Ecco la comunicazione del sindaco Tommaso Barbato: “Ci è appena giunta la comunicazione di altri 4 casi positivi da Covid-19: tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed un quarto appartenente ad un ceppo già contagiato. Tutti già in isolamento da giorni. Totale 13. La situazione, come già annunciato qualche giorno fa, è assai critica e, come vi dissi, l’orizzonte non promette nulla di buono, considerato che sono in corso i rientri dalle vacanze“.