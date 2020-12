CORONAVIRUS. 40 tra film e serie tv girate in CAMPANIA, unica regione con tamponi sui set

REGIONALE – La Campania e’ l’unica Regione che si e’ attivata per la prevenzione anti-Covid sui set con quasi 20.000 tamponi gratuiti effettuati. Lo comunica la Film Commission regionale presentando un bilancio del 2020 che comprende circa 40 produzioni. Hanno girato in Campania Paolo Sorrentino, Mario Martone, Roberto Ando’, Michele Placido, Sergio Rubini, Alessandro Gassmann.

La regione ha ospitato serie tv attese come “L’amica geniale”, “Gomorra”, la nuova creatura di The Jackal “Generazione 56k”, numerosi documentari di qualita’ e programmi televisivi di livello internazionale come la docu-serie ‘culinaria’ di Stanley Tucci per la CNN.

La Fondazione della Regione Campania, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, in un anno difficile non ha mai interrotto la sua azione di sostegno istituzionale e supporto logistico alle grandi produzioni realizzate sul territorio e ha posto le basi per i nuovi allestimenti in programma nel 2021, come il nuovo film di Vincenzo Salemme, “Con tutto il cuore”, in partenza a gennaio 2021. Un obiettivo raggiunto grazie anche al lavoro di organizzazione e coordinamento per l’effettuazione di test gratuiti anti-Covid alle troupe e ai cast con quasi 20.000 tamponi eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e il CEINGE (Centro di ricerca dell’Universita’ Federico II di Napoli).

La procedura e’ stata attivata con una delibera ad hoc della Regione Campania, unica Regione in Italia, proprio per permettere la ripresa dei set. Per questo periodo, inoltre, la Regione con il Piano Cinema 2020, attuato in deroga in ragione della crisi pandemica, ha rivolto un contributo una tantum ai lavoratori dell’audiovisivo campani.

“Siamo orgogliosi che il gotha del cinema italiano abbia scelto, anche per il 2020, la Campania come set privilegiato per i nuovi e piu’ attesi film della prossima stagione – dice Titta Fiore – e che prosegua con successo la produzione territoriale di importanti serie tv italiane di fama internazionale. La Campania si conferma meta d’eccezione per i grandi maestri del nostro cinema, sia per il fascino delle ambientazioni, di bellezza indiscussa, sia per i contenuti legati a un’antica e solida tradizione artistica ma capaci di modellarsi con creativita’ sulle suggestioni del contemporaneo. E’ stato fatto un grande lavoro per supportare le nuove necessita’ e i cambiamenti richiesti dalla realta’ di un anno difficile. Siamo pronti ad affrontare con entusiasmo i progetti che ci aspettano nel 2021″.

“Il 2020 e’ stato un anno di svolta nell’attivita’ della FCRC – spiega Maurizio Gemma – che ha visto consolidare competenze e prestigio in un periodo particolarmente difficile“.