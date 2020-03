CORONAVIRUS A CASERTA. I numeri del disastro: già 300 disdette negli alberghi. E sulle gite scolastiche alla Reggia…

CASERTA (g.g.) – Numeri forti, quelli snocciolati dall’imprenditore del turismo Francesco Marzano, alla guida di un’agenzia viaggi e di alcune strutture ricettive. Numeri che vanno a raccontare come la psicosi, la paura del contagio da Coronavirus possa mietere danni anche un tessuto economico, distante migliaia di chilometri dai focolai e ad una provincia che già non brilla nelle classifiche che misurano produzione, industria ed economia in generale. Sarebbero dovuti arrivare almeno 150 mila ragazzi, secondo le stime di Marzano, grazie alle gite scolastiche che si innestano in questo periodo dell’anno a Caserta, ma la decisione di bloccare i viaggi degli studenti e una paura immotivata del covid-19 hanno fatto sì che si bloccasse questo flusso, necessario ad una città sempre sull’orlo delle difficoltà. Oltre a questo, si contano 300 camere annullate in pochi giorni, un danno quasi irreparabile per chi in questo mondo, nel turismo, ci lavora e ne trova sostentamento per vivere.

“Noi gestiamo anche 2 strutture alberghiere a Caserta ed il personale lo stiamo mettendo in ferie” Spiega Marzano, ma non è l’unico costretto a prendere decisioni del genere. Ancora più drastiche sono quelle adottate da alcuni hotel più grandi, i quali addirittura chiuderanno per almeno un mese