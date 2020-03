CORONAVIRUS. Allarme per il contagio del commerciante. Al recente matrimonio del figlio, presenti diversi invitati provenienti dalla Lombardia

BELLONA/VITULAZIO – (g.g.) Il sindaco di Bellona Filippo Abbate avrebbe fatto bene ad evitare questo post (LEGGI QUI) che ha banalizzato una questione che banale non è. Senza voler fare allarmismi, è chiaro che tra la due comunità di Vitulazio e Bellona c’è molto allarme perchè in comuni piccoli, il discorso della fuga di notizie vale fino a un certo punto, perchè ogni cittadino ha la possibilità di acquisire facilmente informazioni fondate e reali, frequentando semplicemente una pizza o un bar. Il fatto che si tratti di comunità limitate nel loro numero, rende molto più fondate le ricostruzioni che avvengono tra i cittadini.

L’allarme è legato a diverse questioni. La prima, questa famiglia che abita a Bellona ma è anche sparsa per Vitulazio, è molto molto ampia e durante il periodo in cui A.L. ha avuto la febbre ha incrociato molti di questi familiari. Non solo, è andato in farmacia, si è mosso a largo raggio rispetto ai comuni di Vitulazio e Bellona.

Il secondo motivo è legato al fatto che, avendo avuto la febbre per due o tre giorni, senza curarla, le sue condizioni non sono affatto incoraggianti.

Terza questione che va evidenziata è legata ad un episodio che potrebbe essere importante: una decina di giorni fa, massimo 15 giorni fa, il figlio di A.L. e L.C. si è sposato. Alla cerimonia hanno partecipato diversi invitati provenienti dal Milanese e da altre zone della Lombardia. Non è assolutamente certo, ma è chiaro che la diffusione del virus in quell’area territoriale, ha potuto creare un contagio anche nel corso di quella cerimonia religiosa o nel corso del ricevimento nuziale.

Per quanto riguarda il sindaco di Vitulazio, il suo è un comunicato ordinario, normale, a differenza di quello del suo collega Filippo Abbate. Lui dice di attendere l’esito delle contro-analisi dell’ospedale Spallanzani di Roma. Lo facciamo pure noi, prima di rivelare definitivamente il nome del locale, e quindi anche per cercare di ricostruire, con calma, tenendo conto che dal coronavirus si guarisce tranquillamente, la mappa del possibile contagio.

QUI SOTTO IL POST DEL COMUNE DI VITULAZIO