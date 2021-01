CORONAVIRUS. Altri 9 casi in paese. PRESENZANO diventa Zona Rossa

PRESENZANO – Altri 9 contagi da coronavirus nel territorio di Presenzano, il sindaco Andrea Maccariello istituisce la zona rossa. L’ordinanza sindacale firmata in serata prevede dunque scuole chiuse, divieto di spostamento all’interno del comune se non per comprovate necessità e divieto di entrare ed uscire dal paese (se non residente).

Tra i nuovi nove casi c’è anche un dipendente comunale. Le regole da rispettare sono sempre le stesse: non creare assembramenti, indossare la mascherina, distanziamento sociale e cura dell’igiene delle mani.