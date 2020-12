CORONAVIRUS. Altri due morti ad AVERSA. Cimitero e Parco Pozzi chiusi anche domani

AVERSA – Nelle ultime ore due persone residenti ad Aversa e contagiate dal coronavirus sono morte. Da inizio pandemia, i decessi registrati nella cittadina normanna salgono a quota 35. Il sindaco Alfonso Golia ha spiegato che “Il numero dei casi attivi scende a 388 in virtù di 9 guarigioni e 4 nuovi positivi.

Da quando si apprende al Moscati è tutto pronto per iniziare a vaccinare il personale sanitario, anche se l’arrivo delle dosi è stato messo in difficoltà per il maltempo.