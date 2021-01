CORONAVIRUS. Alunni positivi, il sindaco Ferrara precisa: “Nessun focolaio, le nostre scuole sono sicure. Basta allarmismi”

Il messaggio è uscito pochi minuti fa sul suo profilo Facebook

SAN FELICE A CANCELLO – “Mi giunge notizia, tramite mezzo stampa, di un aumento giornaliero di CASI POSITIVI DI STUDENTI ( 18 casi ) connessi al nostro territorio e che frequentano le scuole nel Comune di San Felice a Cancello. – E’ questo il messaggio comparso pochissimi minuti fa sul profilo Facebook ufficiale del sindaco di San Felice a Cancello Giovanni Ferrara – Preciso che i positivi non sono odierni, ma considerano un ampio arco temporale. Inoltre, gli alunni” positivi”,sono stati contattati e messi in quarantena dall’ASL, tra cui vi sono soggetti che NON HANNO MAI RIPRESO LA SCUOLA.