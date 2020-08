CORONAVIRUS. Ancora un caso di positività: “Il paziente è in quarantena”

VAIRANO PATENORA – A Vairano il sindaco Bartolomeo Cantelmo ha spiegato che il numero di contagiati è salito a 3. L’ultimo caso riguarda una persona giovane: “La persona sta bene ed è in quarantena, sono state avviate le procedure previste dai protocolli Asl. Sono risultati negaitivi gli altri tamponi fatti lunerdì scorso a Vairano Patenora. Sono stati fatti altri tamponi nel nostro comune a persone provenienti da altre nazioni, regioni o comuni vicini anche non sintomatici per cercare di limitare al massimo i contagi. Stiamo monitorizzando con vigili urbani, forze dell’ordine, medici curanti ed Asl il territorio, contando sul buon senso e sulla collaborazione di tutti”.