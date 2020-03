Santa Maria Capua Vetere – La notizia è di pochissimi minuti fa: altro decesso per Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere.

La vittima, da tempo rinominata “paziente 2”, è L. C., 65enne, ex direttore di Banca, oggi in pensione, con la passione per la recitazione teatrale.

Salgono dunque a 4 le vittime nel territorio sammaritano.