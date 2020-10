Lo rende noto il sindaco Giuseppe Guida

ARIENZO – Cari concittadini, si registrano altri 3 casi in città. Si tratta di tre persone facenti parte dello stesso nucleo familiare, conviventi, hanno pochi sintomi e sono in isolamento nella loro abitazione. Ad oggi, i positivi sono, in totale, 18.

Così, il primo cittadino della città della valle di Suessola ha informato la cittadinanza sui casi di contagio nella città di Arienzo.