Coronavirus: attivato protocollo per caso sospetto in Campania

REGIONALE – Attivato il protocollo per i casi sospetti di coronavirus nel presidio ospedaliero di Battipaglia, nel Salernitano. Secondo quanto si e’ appreso, un cinese di circa 40 anni, che sarebbe rientrato da poco dalla Cina, accusando sintomi compatibili con quelli del Covid-19, e’ stato trasferito, a bordo di un’ambulanza ad alto contenimento, dal nosocomio Santa Maria della Speranza all’ospedale Cotugno di Napoli, struttura sanitaria specializzata in malattie infettive e riferimento regionale per i casi sospetti di coronavirus.