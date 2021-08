CORONAVIRUS. Aumentano i casi in città. La preoccupazione del sindaco Guida corre su Facebook

CESA – “Il dato dei positivi attuali, purtroppo, continua a crescere.

Secondo la piattaforma Saniarp oggi si registrano altri due positivi, familiari di una persona già colpita dal virus.

Al momento i positivi sono 12.

Quindi si registra il fenomeno, in taluni casi inevitabile, di un contagio “familiare”.

Per quanto riguarda l’andamento dei vaccini, ad oggi, sono state somministrate 11.282 dosi e ben 5174 sono riferite a persone che hanno completato il ciclo.

Nel giorno dell’Open Day, in base ai dati forniti dalla piattaforma Sinfonia, sono state somministrate 107 prime dosi.

L’invito è, come sempre, a vaccinarsi, sfruttando anche i diversi appuntamenti che si terranno nei vari comuni della zona, con il camper itinerante”.

Sono le parole espresse pochi minuti fa in un post dal sindaco di Cesa Enzo Guida, dove esprime tutta la sua preoccupazione per l’aumento dei positivi in città.