CORONAVIRUS CAMPANIA. 3.860 nuovi positivi e tre morti in un giorno

REGIONALE – Sono 3.860 i nuovi casi positivi in CAMPANIA (59.600 in totale), di cui 3.686 asintomatici e 174 sintomatici. Tre i deceduti tra il 28 e il 31 ottobre (676 da inizio emergenza). Sono 21.785 i tamponi effettuati (980.619 in totale) e 409 i guariti (11.746 in totale). Quanto ai posti letto, sono 170 quelli occupati in terapia intensiva (227 ancora attivabili) e 1.416 quelli di degenza occupati (1.500 ancora attivabili). E’ quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione CAMPANIA.

DATI NAZIONALI

Sono 29.907 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute resi noti dalla Protezione civile, con 208 morti. Un incremento che fa salire il totale dei decessi a 38.826. In calo il numero di tamponi effettuati: 183.457 per un totale di test compiuti di 15.967.918. In terapia intensiva ci sono attualmente 1.939 persone (+96 da ieri), nel complesso i ricoverati con sintomi sono 18.902 (+936). Per quanto riguarda gli incrementi nelle regioni, si contano in Lombardia 8.607 casi, in Campania 3.860, Toscana 2.379.