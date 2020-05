CORONAVIRUS. Campania: se si fanno più tamponi, aumentano leggermente i nuovi malati. Dato nazionale, ecco tutti i numeri e i confronti statistici su morti, guariti, attualmente positivi della giornata odierna

Abbiamo precisato questo concetto relativo alla nostra regione che i lettori di Casertace conoscono bene: se c’è una piccola incognita sul futuro questa è legata al numero di tamponi effettuati, tra i più bassi d’Italia relativamente alla popolazione residente

CASERTA – È di 986 il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report di oggi è di 4.787 (ieri erano stati 3.344), per un totale regionale di 193.669. Il rapporto del contagio (tamponi diviso nuovi positivi, che oggi sono 10) è dello 0,21% leggermente superiore rispetto al quasi zero assoluto di ieri (0,09%).

Cala di 24 unità il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che si abbassa fino a toccare quota 236. Aumenta di una unità il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva nelle strutture della nostra regione, da 6 a 7. Anche qui, sottolineiamo che la Campania non aveva così poche persone ricoverate nei reparti covid di terapie intensiva da inizio marzo.

Diminuisce di 3 unità rispetto a ieri il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 743. Dall’inizio dell’epidemia, sono 411 decessi, 1 in più rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 3.390 (+35).

IL DATO NAZIONALE

516 nuovi positivi oggi (di cui il 68,6% solo in Lombardia) e 72.135 tamponi effettuati. Ciò significa 1 positivo ogni 139,8 tamponi fatti. Siamo al minimo, dall’inizio dell’epidemia ad oggi, nel dettaglio su uno 0,7%. Il valore medio degli ultimi giorni è stato dello 0,8%.

Le persone singole sottoposte a tampone sono state 38.233, quindi 1 positivo ogni 74 persone, cioè l’1,3%.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultati positive 232.248 persone. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio Sanitario 46.175 (-1.811 pazienti). I guariti sono 152.844, cioè 2.240 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 98, mentre ieri erano stati 70, dato che porta il totale delle vittime a 33.229.

In realtà, però, i morti sono 87. A 98 ci si arriva con una compensazione su errori precedenti fatti nel dato delle Marche. È successo, in pratica, che 11 deceduti di questa regione, classificati come morti per Covid, in realtà non lo sono.

Passiamo alle colonne gialle, cioè alle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti Covid ordinari sono complessivamente 7.094, 285 in meno. Sono 14 i posti letti liberati nelle Terapie Intensive in Italia. Dunque, si attestano a 475 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 38.606 positivi, 1.512 in meno rispetto a ieri.