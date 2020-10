CORONAVIRUS. Ci sono 4 contagiati in città: uno è un bimbo. Il sindaco Guida: “E’ in isolamento insieme ai genitori”

ARIENZO – “Purtroppo si registrano altri 4 casi positivi nella nostra città – è il messaggio del sindaco di Arienzo Giuseppe Guida, comparso pochi minuti fa su Facebook -. Si tratta di tre adulti e un bambino, quest’ultimo figlio di genitore risultato positivo in precedenza e di cui vi abbiamo già dato comunicazione ufficiale nelle scorse settimane. Dalle prime notizie che abbiamo, possiamo dirvi che i tre adulti sono uomini, di cui uno sicuramente asintomatico, e, attualmente, li stiamo contattando telefonicamente per accertarci delle loro condizioni di salute. Il bambino è, invece, nella sua abitazione con i familiari conviventi, in isolamento, e sta bene. Ad oggi, i positivi ad Arienzo sono saliti a 22 – ha concluso il primo cittadino.