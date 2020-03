CORONAVIRUS. Contagiati un uomo e una donna. Sono i primi due casi registrati in paese

SUCCIVO – Primi 2 casi di coronavirus a Succivo. Il sindaco Gianni Colella ha ricevuto la comunicazione ufficiale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl. 2 tamponi sono risultati positivi. Si tratta di un uomo e di una donna di 65 anni. Entrambi, in contatto diretto con il Sindaco, sono in buone condizioni di salute e si trovano in quarantena domiciliare. Non hanno avuto contatti con l’esterno in quanto si trovano in isolamento già da 10 giorni. “Invito la popolazione a non farsi prendere dal panico e di continuare ad osservare, anche più di prima, le indicazioni nazionali, regionali e comunali“, ha comunicato il sindaco Colella.