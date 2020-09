CORONAVIRUS. Contagio sul posto di lavoro. “Si tratta dell’undicesimo caso”

PIGNATARO MAGGIORE – E’ stato registrato l’undicesimo caso di coronavirus a Pignataro. Lo ha reso noto il sindaco Giorgio Magliocca: “Anche l’undicesimo caso di #COVID-19 nel nostro comune, come i precedenti, si è verificato per contatti diretti tra persone che frequentano lo stesso posto di lavoro.

Questo dato deve farci riflettere moltissimo.

In questi mesi ci siamo molto preoccupati dei possibili assembramenti presso i locali notturni ed i negozi commerciali.

Ma il virus ci ha dimostrato che a lui non frega nulla delle feste o aperitivi vari. Lui si annida in ogni dove è possibile diffondersi. Si nasconde in tutti quei posto dove non vengono rispettate le precauzioni minime sanitarie.

Sul posto di lavoro, per esempio, ma non è questo un esempio piuttosto una esortazione visti i casi che si sono verificati, è necessario utilizzare sempre la mascherina e soprattutto lavarsi spesso le mani.

I contagi nel nostro comune è destinato ad aumentare perché è evidente che questi lavoratori contagiati contageranno a loro volta i familiari.

Come istituzioni, in collaborazione con l’Asl, stiamo cercando di neutralizzare qualsiasi possibile cluster.

Ci siamo riusciti con quello dell’ufficio postale di Pignataro, ma serve la collaborazione di tutti in ogni dove ed in ogni sempre.”