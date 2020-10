“Non possiamo illuderci che con una curva epidemiologica in salita la gente se ne vada tranquillamente in giro. Con queste misure potremmo invece avere un dicembre sereno, altrimenti potremmo trovarci costretti a un lockdown generalizzato“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il dl Ristori (LEGGI QUI TUTTE LE MISURE PREVISTE).