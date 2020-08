CORONAVIRUS. Continua l’incubo, dopo 20 giorni asintomatico ancora in quarantena

VILLA DI BRIANO – Il sindaco di Villa di Briano, Luigi Della Corte ha fatto il punto della situazione sulla condizione di un concittadino ormai da 20 giorni in quarantena e asintomatico, ma che ancora sta lottando con il virus: “Il nostro concittadino contagiato da Covid-19. Sta bene, è asintomatico ed è in isolamento domestico, senza contatti con i familiari. Non si è ancora negativizzato, per cui dovrà ripetere ancora il tampone, prima di poter terminare la quarantena. La notizia importante è che stia bene.”