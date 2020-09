CASERTA – 27 nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati in provincia di Caserta nelle ultime 24 ore, così come riportato dal report dell’asl. Marcianise e Castel Volturno riportano 8 e 10 casi, mentre le nuove positività sono state ufficializzate a Arienzo, Aversa, Casal di Principe, Caserta, Lusciano, Pignataro Maggiore, San Nicola La Strada e due a Casagiove. Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore.

