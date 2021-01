CORONAVIRUS. Docente positiva al tampone antigenico. Sono oltre 50 i bambini in quarantena

CASAPESENNA – Ritorniamo con altri particolari sulla notizia della chiusura di 5 classi di una scuola primaria a Casapesenna (LEGGI QUI). Oltre 50 bambini sono stati posti in quarantena a seguito di un sospetto caso di Coronavirus. Una insegnante è risultata positiva al tampone antigenico. In attesa di quello molecolare per l’effettiva conferma insindacabile del contagio da covid, il sindaco della città, Marcello De Rosa, ha ordinato la quarantena obbligatoria per i bambini di 5 classi (tre terze e due quarte delle elementari) dell’istituto comprensivo.