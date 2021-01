CORONAVIRUS. Insegnante positiva al test rapido, il sindaco chiude 5 classi della Primaria

CASAPESENNA – Una insegnante dell’Istituto Comprensivo di Casapesenna è risultata positiva al test rapido da coronavirus. Per questo motivo, il sindaco Marcello De Rosa ha emesso un’ordinanza di chiusura: “In data odierna ho emesso un’ordinanza (in via del tutto precauzionale) di chiusura per le classi terza A, terza C, Terza D, quarta A e quarta B dell’Istituto Comprensivo Autonomo di Casapesenna-Scuola Primaria, perché una loro insegnate è risultata positiva al test rapido.

Siamo attualmente in attesa del risultato del tampone molecolare.”