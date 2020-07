CORONAVIRUS. Donna contagiata dopo essere stata in contatto con il “mini focolaio”

TEANO – La città di teano si trova a dover affrontare, in queste ore, con un nuovo caso di contagio da coronavirus. Ad essere risultata positiva è stata una donna che è in buone condizioni, ma che, purtroppo, ha avuto contatti con i casi positivi del comune di Conca. La donna è in isolamento preventivo da sei giorni e, secondo la dichiarazione del sindaco D’Andrea, non ha avuto contatti significativi altri cittadini. Prudenzialmente, verranno eseguiti tamponi a tutti i suoi contatti, anche solo sporadici.