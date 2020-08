LUSCIANO/CASALUCE – Torna il coronavirus in agro aversano. Una donna anziana di Lusciano è ricoverata in ospedale, ma non è grave, mentre a Casaluce emerge un paziente è risultato positivo: “Ho sentito la persona contagiata, fortunatamente sta bene. Sono in corso tutte le indagini del caso per ricostruire i contatti con familiari, amici e conoscenti in queste ultime settimane. Trattasi di persona asintomatica ed è stata posta già in isolamento.” ha dichiarato il sindaco Antonio Tatone.