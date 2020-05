CORONAVIRUS. Dopo audio fake girati su whatsapp, parroco chiarisce: “Il mio collaboratore è solo in quarantena”

MARCIANISE – Dopo un giro di audio fake nelle chat di whatsapp nei quali si invitava i fedeli a non andare a messa perchè un chierichetto era risultato positivo al coronavirus, don Gianni Vella, parroco della chiesa di San Giuliano Martire, ha dovuto chiarire che il suo collaboratore non è stato contagiato ma è solo in quarantena, aggiungendo che anche lui è stato sottoposto a tampone:

“E’ superfluo dire che divulgare notizie in questo modo crea soltanto un allarmismo inutile irresponsabile e infondato. E’ vero che un collaboratore della nostra parrocchia si trova sotto osservazione ed è stato messo in quarantena per contagio da Coronavirus questo non è motivo di trasmissione del virus”

“Chiedo a tutti quelli che ritengono di aver ricevuto dall’alto il compito di diffondere insensatamente questo messaggio di fermarsi un attimo e provare a riflettere con senso di responsabilità e realismo. A questi tali, e a tutti, ricordo quello che dicono i medici e cioè che il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.”

“Detto questo solo chi ha avuto contatti nell’ultima settimana con questa persona deve fare attenzione e parlarne con il proprio medico curante. Ci tengo a precisare che da quando è iniziata la pandemia questo collaboratore, pur partecipando alla messa con la mascherina, non ha mai prestato servizio all’altare a fianco di don Gianni. Voglio comunicare che ieri io personalmente mi sono sottoposto al tampone ed è risultato negativo.”