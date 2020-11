CORONAVIRUS. “E’ la giornata più nera di questa emergenza: un morto e 53 nuovi positivi”

CESA – Il sindaco di Cesa Enzo Guida ha informato la cittadinanza a proposito della situazione coronavirus in paese:

“Oggi è la giornata più nera di questa emergenza.

Questa notte è deceduto un nostro concittadino, Stefano Di Pasquale, ricoverato a Maddaloni. E’ morto per Covid. Persona umile, per bene, buona, amico di tutti sempre rispettosa.

Il Covid non gli ha dato tregua.

Alla moglie, ai figli, ai nipoti ed alla famiglia tutta vanno le sincere condoglianze.

🔴🔴🔴Tra le comunicazioni dell’Asl e le segnalazioni fatte dai diretti interessati, oggi abbiamo registrato 53 nuovi casi di positivi.

Un numero impressionante.

La nostra popolazione residente è di poco più di 9300 abitanti.

🔴Il bilancio di oggi è di 251 positivi attuali.

🟢Domani invierò una lettera ai medici di base ed ai pediatri locali per tenere una riunione, in modalità telematica, per capire cosa possiamo fare dinanzi ad una progressione numerica del genere.

🟢Aspettiamo il prossimo DPCM per capire anche cosa possiamo fare in più.

🟢Nel frattempo tutto il sistema sanitario è bloccato oltre ad essere al collasso.

🟥Ieri ho scritto al Direttore dell’ASl Caserta ed al Presidente della Regione Campania per chiedere un potenziamento del servizio 118.

I cittadini ci segnalano che è quasi impossibile prendere contatti con questo servizio oppure le auto-ambulanze non arrivano.

Oltre al Covid vi sono altre patologie, vi sono i traumi, gli incidenti.

C’è necessità, immediata, che questo servizio vada potenziato.”