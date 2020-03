ORE 16.15 MICROSCOPIO CORONAVIRUS. Ecco i dati (di sabato) aggiornati, provincia per provincia. A CASERTA…

CASERTA – (G.G.) Ormai crediamo che tutti i nostri lettori sappiano che pensiamo molto male del metodo di comunicazione dei dati del coronavirus in Campania, adottato dalla Regione.

Per cui è inutile tornare sugli stessi argomenti. Vi diciamo solamente che il dato complessivo che leggete in questo articolo, è il medesimo di quello che abbiamo già comunicato stamattina (CLIKKA QUI PER LEGGERE), cioè quello relativo alla giornata di ieri, sabato 21 marzo.

L’unica differenza è che i numeri sono ripartiti per provincia. Partiamo con Napoli che ieri, rispetto all’altroieri segna un aumento di 41 casi, da 463 a 504.

A Napoli città si registrano 260 casi, cioè 11 in più rispetto a quelli di venerdì (249) mentre a Napoli provincia si passa dai 214 di venerdì, ai 244 di ieri, sabato.

Per quanto riguarda Salerno, abbiamo un incremento di 31 casi, tra venerdì e sabato: da 126 a 157.

La provincia che è cresciuta purtroppo di più in questi giorni è quella di Avellino, soprattutto in relazione alle cose successe ad Ariano Irpino e dintorni: venerdì i casi registrati erano arrivati a 124, sabato passati a 132, cioè solo 8 in più. Il che al momento, dopo la recrudescenza specificatamente connessa al caso di Ariano, riporta la cifra di crescita dei numeri ai livelli precedenti al citato caso Ariano.

A Benevento ci sono due casi in più, visto che venerdì erano 11 e ieri, sabato, 13. Ovviamente, stiamo parlando di Benevento e provincia. 14 i casi in corso di verifica.

Veniamo alla provincia di Caserta. Si è passati dai 106, registrati venerdì, ai 116, registrati sabato. Tra questi, ricordiamo ancora una volta, ci sono i 7 positivi della giornata di venerdì che Vincenzo De Luca e Italo Giulivo, pensando di vendere la mortadella, hanno spostato contabilmente dalla giornata di venerdì a quella di sabato.

Il conto della mortadella fa 92 casi registrati sabato. In realtà, i positivi al coronavirus nella giornata di ieri sono stati 85, mentre nella giornata di venerdì, nella quale la regione indica 88 casi, in realtà sono stati 95.

QUI SOTTO L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA

Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019.

Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020​

+++ CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO +++



Il riparto per provincia

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 936 positivi:

Provincia di Napoli: 504 (di cui 260 Napoli città e 244 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 157

Provincia di Avellino: 132

Provincia di Caserta: 116

Provincia di Benevento: 13

Altri in fase di verifica: 14

Totale positivi in Campania: 936

Deceduti: 29

Guariti: 41

Napoli, 22 marzo 2020 ore 16.00