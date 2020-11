CORONAVIRUS. Ecco i focolai attivi in provincia di CASERTA. AVERSA supera quota mille positivi

CASERTA – Oltre settecento nuovi positivi (723) al Covid nel Casertano, a fronte di 2511 tamponi, per un rapporto di poco meno di un tampone su tre risultato positivo (il 28,7%); percentuale in linea con il trend di questi giorni, in cui il rapporto tra test eseguiti e contagi accertati oscilla tra il 23 e il 27-28%; ieri erano 534 i positivi ma con meno tamponi (1999).

Il report dell’Asl di Caserta attesta che sono 141 le persone guarite oggi (ieri questa voce ha fatto registrare lo zero), per un saldo che porta gli attuali positivi a 12896 (17225 da inizio pandemia). Continua a salire purtroppo il numero dei decessi: sono sei le persone morte causa Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 137 decessi da inizio pandemia.

Anche nel Casertano, come in altre zone d’Italia, il contagio si diffonde in case di cura per anziani: accade nel piccolo comune di Castel di Sasso, dove venti ospiti su ventitre’ di una struttura sono risultati positivi; oggi nella casa di riposo sono intervenuti i carabinieri che, hanno portato tre bombole di ossigeno agli anziani. Ad Aversa, seconda citta’ della provincia, le persone attualmente positive hanno superato quota mille (1024, con un incremento giornaliero di 23 positivi), mentre nel capoluogo Caserta sono 890 (sedici nuovi positivi rispetto a ieri).