LA FOTO CORONAVIRUS. Ecco il giro dell’Inferno dantesco degli utenti che si recano al Comune di CASERTA: zero rispetto delle norme anti-contagio e dipendenti…

CASERTA – Ci arriva in redazione, con tanto di documentazione fotografica, la segnalazione, da parte di una nostra affezionatissima lettrice, della situazione incresciosa che vive chi è costretto a recarsi negli uffici del Comune del capoluogo per effettuare un cambio di residenza, un certificato o qualsiasi altro documento, ma che si ritrova catapultato in una situazione pericolosissima, una sorta di cerchio dell’Inferno dantesco, vissuto dagli utenti di via San Gennaro nell’ex Caserma Sacchi.

Le persone infatti, come si vede dalle foto scattata pochi minuti fa, sono in fila nel corridoio di accesso in attesa di essere smistati negli uffici di competenza. Nel frattempo, un dipendente (ci riferiscono: “rigorosamente senza mascherina”), urla letteralmente all’indirizzo di coloro che sono in corridoio le indicazioni da seguire.

Capiamo che, in questo momento storico, il Municipio non “gode di ottima salute”, dato che sono in tantissimi gli uffici a corto di personale, soprattutto all’anagrafe, e che la tensione è alta e facilmente le persone perdono le staffe, ma sarebbe cosa buona e giusta se i preposti negli uffici di Governo, diano l’esempio, rispettando e facendo rispettare le regole: tipo misurazione della temperatura e mascherine di protezione. Ricordiamo che oggi, solo a Caserta città, si registrano 559 contagiati al Coronavirus.