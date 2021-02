Mentre il coordinamento no dad Campania afferma che…

TEVEROLA – Mentre in un nota del coordinamento no dad Campania di oggi si legge che i dati pubblicati questa mattina sulla pagina della Regione Campania smentiscono l’allarmismo dei contagi nelle scuole, a Teverola sono 125 gli alunni e 4 gli insegnanti in quarantena all’istituto comprensivo della città.

A riferirlo è stato il sindaco Tommaso Barbato. Le scuole continueranno a rimanere chiuse fino al 19 febbraio prossimo.