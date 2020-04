CORONAVIRUS. Il riparto per province in CAMPANIA. CASERTA a quota 417 casi

REGIONALE – La Regione Campania ha diffuso i dati sui contagi da coronavirus in Campania, che sono risultati 4.380 a fronte dell’esecuzione di 70.566 tamponi. Come si legge nel bollettino che e’ stato pubblicato online dalle piattaforme social istituzionali, i morti in Campania sono 358, i guariti invece 1.220. La mappa del contagio: a Napoli si sono registrati 2.405 casi (di cui 903 nel capoluogo e 1502 in provincia), 656 nel Salernitano, 415 in Irpinia, 417 nel Casertano e 177 a Benevento. Restano in verificata altri 274 casi.