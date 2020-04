CORONAVIRUS. Il sindaco di CASTEL MORRONE chiude la Villa delle Magnolie

CASTEL MORRONE – Il sindaco di Castel Morrone Gianfranco Della Valle ha emesso un’ordinanza temporanea di chiusura della clinica Villa delle Magnolie. Lo ha annunciato un’ora fa il primo cittadino sul suo profilo Facebook. Qui di seguito il testo del messaggio.

“Emessa ordinanza temporanea di chiusura per la Casa di Cura Villa delle Magnolie.

Un provvedimento purtroppo resosi necessario in ragione dei casi di contagio accertati aumentati oggi di un’altra unità seppur non residente a Castel Morrone.



tura della struttura.

Teniamo sempre alto il livello di guardia mi raccomando.

Restiamo a casa e limitiamo gli spostamenti”.

Il Sindaco

Avv. Gianfranco Della Valle

L’ordinanza detta le prescrizioni che la struttura dovrà continuare ad adottare per il trasferimento dei pazienti ancora degenti sia l’attuazione di una radicale disinfezione e sanificazione dell’intero complesso e propedeutica alla riaper