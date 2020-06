CORONAVIRUS. Il sindaco: “Siamo a quota zero contagi”

CASAPULLA – Il sindaco di Casapulla Renzo Lillo ha comunicato che il paese ha raggiunto quota zero contagi. Questa la sua nota: “Anche il secondo tampone eseguito sull’ultimo paziente di Casapulla positivo al Covid-19 è risultato negativo. Il nostro paese finalmente raggiunge zero contagiati tra la popolazione residente”.

“Nonostante in questi mesi sul nostro territorio comunale ci siano stati 9 positivi, va riconosciuto il corretto comportamento delle persone che hanno avuto i casi di contagio nella propria famiglia e di tutti i casapullesi. Essere riusciti ad evitare la creazione di focolai è stato un ottimo risultato, giusto premio per tutti i sacrifici fatti nelle passate settimane”.

“Oggi siamo in piena ‘fase 2’, dobbiamo continuare a tenere un comportamento corretto, certamente con meno pressione ma con altrettanta attenzione. Oggi possiamo muoverci, uscire di casa, ma dobbiamo ricordarci che non è tutto finito, ricordiamoci che dobbiamo fare ancora qualche altro piccolo sacrificio per non vanificare tutti gli sforzi fatti“.