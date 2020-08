CORONAVIRUS. Il sindaco ufficializza due casi: “Una 23enne e un 56enne di rientro dall’estero. Sono asintomatici”

MADDALONI – “Ieri mattina ho ricevuto dall’asl la comunicazione ufficiale di 2 contagi, per quanto riguarda il terzo, riportato nel report dell’asl pubblicato ieri anche dagli organi di stampa, dovrebbe trattarsi di un errore di trasmissione, come verificato in altre circostanze, perchè uno dei contagiati, pur essendo in contatto con un positivo di Maddaloni, risiede in provincia di Napoli. I positivi della città sono una donna di 23 anni e uomo di 56 anni, probabilmente di ritorno dall’estero per vacanze o altro. Sono asintomatici e com’è ovvio sono sottoposti ad isolamento. Nel frattempo è stato eseguito lo screening del contatti.” Questa la comunicazione del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo che ha aggiornato la cittadinanza sulla situazione covid in città.

“Non abbiano ragione di ritenere che ci sia un focolaio, si tratta di casi isolati, in linea con quelli del periodo ma dobbiamo mantenere vigile e costante l’attenzione per impedire al virus di riattivarsi.”

Risponde poi alle polemiche sollevate da più parti in queste ore e legate alla mancata comunicazione alla cittadinanza dei pazienti positivi, con dei passaggi anche sulle prossime elezioni regionali e sui candidati maddalonesi.

Ecco il video integrale del sindaco: