CORONAVIRUS. Il vescovo sta meglio: “Condizioni definitivamente ristabilite”

Per tale motivo, da quest’oggi non ci saranno più aggiornamenti quotidiani circa le condizioni di salute del Vescovo. Seguiranno, invece, comunicazioni circa le dimissioni di Sua Eccellenza. Ringraziamo il Signore per aver dato ascolto ai tanti sacerdoti e fedeli che hanno elevato preghiere per il pieno ristabilimento della salute del nostro Vescovo. Su tutti discenda la benedizione del Signore.”