CORONAVIRUS. IL VIDEO. De Luca: “Secondo caso casertano a MONDRAGONE”

CASERTA – Come riferito dal presidente De Luca, il secondo caso di Coronavirus della provincia di Caserta è arrivato dalla zona di Mondragone.

“Il 2 marzo – ha aggiunto – se non ci saranno diverse indicazioni dal Governo, dall’ISS e dal ministero della Salute, tutte le attivita’ negli uffici, nelle scuole, devono riprendere“. De Luca ha spiegato che dei 13 pazienti positivi al coronavirus, tre di loro sono ricoverati ma in buone condizioni, gli altri sono in quarantena presso le rispettive abitazioni e sono asintomatici.

Qui sotto pubblichiamo il video (attendi qualche secondo per il caricamento):