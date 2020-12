CORONAVIRUS. In 7 sbarcano a Capodichino e risultano positivi. Arrivavano da Londra

REGIONALE – Sette passeggeri provenienti da Londra e sottoposti a tampone molecolare al loro arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino sono risultati positivi al Covid-19.

In totale sono stati sottoposti a tampone 245 passeggeri sbarcati dai due voli provenienti da Londra. “Il dato – si legge in una nota dell’Unità di crisi della Regione Campania – conferma l’importanza della tempestività dell’intervento di filtro effettuato, e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, di rigore e responsabilità nella nostra regione”. Seguirà ora l’esame per la caratterizzazione della tipologia di coronavirus.