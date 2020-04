CORONAVIRUS. In Campania 3887 casi, oltre 41 mila i tamponi. TUTTI I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

REGIONALE – Sono 3.887 i soggetti positivi in Campania al Coronavirus; 286 i deceduti e 483 i guariti (di cui 378 del tutto guariti e 105 clinicamente guariti). Questi i dati aggiornati alla scorsa mezzanotte e resi noti dall’unita’ di crisi della Regione Campania. Il totale dei tamponi eseguiti e’ 41.296. In serata il Bollettino aggiornato alle ore 22 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. Il riparto dei casi per provincia: Provincia di Napoli: 2.072 (di cui 822 Napoli Citta’ e 1250 Napoli provincia) Provincia di Salerno: 587 Provincia di Avellino: 416 Provincia di Caserta: 393 Provincia di Benevento: 157 Altri in fase di verifica Asl: 262