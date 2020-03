ORE 9:30. MICROSCOPIO CORONAVIRUS. In Campania oltre 1700 contagiati. L’incremento nazionale cala, quello nostro s’impenna. Abbiamo avuto sempre idee chiarissime sul perché

CASERTA (g.g.) – Sono 170 i nuovi positivi, dichiarati ieri sera dall’Unità di crisi della Regione Campania. Ora se i nuovi positivi a livello nazionale crescono in maniera più contenuta rispetto ai giorni scorsi e in Campania, invece, si raddoppiano, il perché almeno ai nostri occhi è evidente e lo potrete leggere CLICCANDO QUI. Un aumento di casi è direttamente proporzionale, numeri alla mano, al dato dei test del tampone, in continua salita da almeno 4 giorni.

Ora, invece, passando i dati, l’Unità Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui tamponi:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 426 tamponi di cui 73 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: esaminati 242 tamponi di cui 16 risultati positivi;

– Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 25 tamponi, nessuno è risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 117 tamponi, di cui 21 risultati positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 63 tamponi di cui 16 risultati positivi;

– Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: sono stati analizzati 67 tamponi di cui 13 risultati positivi;

– Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: sono stati esaminati 62 tamponi di cui 11 risultati positivi;

– Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: sono stati esaminati 25 tamponi di cui 10 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 59 tamponi di cui 10 risultati positivi.

Totale tamponi di oggi: 1086

Totale positivi di oggi: 170

Totale complessivo positivi: 1752

Totale complessivo tamponi: 11679