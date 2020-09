CORONAVIRUS. In tutta la provincia di CASERTA 500 positivi in un mese e mezzo

CASERTA – Continua a crescere il numero di contagiati al Covis-19 nel Casertano: quelli attualmente positivi, che hanno cioè scoperto di aver contratto il virus in meno di un mese e mezzo sono 500, mentre dall’inizio della pandemia, contando i morti (48) e i guariti (586), in totale le persone contagiate sono 1134.

I dati emergono dal report dell’Asl di Caserta, che conferma un trend di crescita sempre più veloce, con 35 casi in più rispetto a ieri. Città “capofila” è Aversa, con 73 persone attualmente positive, quindi c’è Caserta con 63, ma a preoccupare, oltre al numero di persone ricoverate con sintomi, altro dato che sta aumentando anche se non si tratta di malati gravi che necessitano di terapia intensiva, sono i tanti micro-focolai sparsi sul territorio; ad essere coinvolti molti comuni dell’area attorno la città di Aversa, come Casal di Principe (19 casi), dove è risultato positivo il sindaco Renato Natale, attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, San Cipriano d’Aversa (24), Lusciano (19), Teverola (16), Casapesenna (14), Frignano (13); nel piccolo centro dell’Alto-Casertano di Roccamonfina iniziano a guarire i contagiati; oggi sono 20 gli attualmente positivi rispetto ai 25 di qualche giorno fa.